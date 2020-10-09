"Лобіювання інтересів "ДТЕК": Нацкомісія з тарифів звернулась до ДБР через тиск нардепів

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулися із заявою до ДБР про незаконний вплив групи народних депутатів на діяльність регулятора "з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків та добитися прийняття незаконних рішень".

Про це повідомляє прес-служба комісії.

"Це заява про вчинення злочину, передбаченого статтею 344 Кримінального кодексу України, щодо незаконного впливу групи народних депутатів на членів НКРЕКП з використанням службового становища, статусу депутата.

Останнім часом вказана група народних депутатів системно вчиняє публічний та не публічний тиск на членів НКРЕКП. Такі дії групи народних депутатів члени НКРЕКП пов'язують з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу "ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

"Це звернення не має політичного контексту та має на меті захист особистих прав та свобод, що гарантовані Конституцією України для кожного громадянина", - додали у Комісії.

Економічна правда