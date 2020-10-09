Новини 9 жовтня: офшори та Порошенко, Гетманцев "рятуватиме" держбюджет, лобісти ДТЕК 

Про Порошенка. Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній

Про Гетманцева. Голова комітету з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт державного бюджету "жахливої якості" і його "треба рятувати"

Про ДТЕК. Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, у повному складі звернулися із заявою до ДБР про незаконний вплив групи народних депутатів на діяльність регулятора "з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків та добитися прийняття незаконних рішень".

Про "Нафтогаз". Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що зобов'язання використовувати міжнародні стандарти бухгалтерської звітності, а також спецзобов'язання з продажу газу населенню стали причиною скандалу з аудитом "Нафтогазу".

Про Тігіпка. Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

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Данило Гетманцев: Бізнес на митниці "кошмарять", а в цей час "чорні" фури ходять без перешкод

Податки, "скрутки", ПнВК, "схемники", лоббісти, податкова амністія, свавілля на митниці та незадовільна робота Мінфіну – про все це у великому інтерв'ю з головою податкового комітету парламенту. (рос)