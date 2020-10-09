Коболєв про аудит "Нафтогазу": Збитки виникли через борги посередників

Зобов'язання використовувати міжнародні стандарти бухгалтерської звітності, а також спецзобов'язання з продажу газу населенню стали причиною скандалу з аудитом НАК "Нафтогаз України".

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

На думку голови НАК, в питанні аудиту є два аспекти.

"Перший аспект – формальний. Те, про що говориться в тих документах, які я бачив, а я не впевнений, які саме документи потрапили в розпорядження журналістів інтернет-видань, – про те, що "Нафтогаз" не мав права нараховувати резерв сумнівних боргів. Це дуже стара історія, вона тягнеться, здається, з 2016 року – це суперечка з багатьма урядами на тему того, чи маємо, чи ми не маємо право", - сказав він.

"Але є закон України, який чітко говорить, що такі компанії, як "Нафтогаз", які являють собою суспільний інтерес, а "Нафтогаз" точно потрапляє в цю категорію, зобов’язані користуватися міжнародними стандартами бухгалтерської звітності або фінансової звітності. І ці стандарти говорять, що такі резерви ми повинні нараховувати. Коли компанія такий резерв нараховує, на суму цього резерву компанія зменшує свій чистий прибуток. І, відповідно, це впливає на дивіденди", - заявив Коболєв.

Другий аспект голова "Нафтогазу" назвав "неформальним, але важливим по суті".

"Перед нами існує велика кількість боргів, які були накопичені різноманітними приватними посередниками, яким "Нафтогаз" був зобов’язаний постачати чи продавати газ згідно з рішенням уряду. Так звана постанова про покладання суспільних обов’язків, так зване ПСО. За цим ПСО нам боргують десятки мільярдів гривень. І ми як сумлінна компанія, яка виконує закон України, нараховувала цей резерв сумнівних боргів. Зараз ми впритул підійшли до того, щоб ці борги врешті-решт почати розв’язувати, тобто гасити, отримавши часткову компенсацію від державного бюджету", - сказав він.

"І я думаю, що справжня причина всього цього галасу – це якраз наша відкрита позиція, що, дивіться, колеги, були рішення, за якими ми віддавали газ, але за газ не розрахувалися, і за нього тепер вимушений буде розраховуватися бюджет. Тому що це буде рішення уряду від імені держави Україна. І це є головною та єдиною причиною всього цього скандалу…", -додав Коболєв.

Нагадуємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Того ж дня на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби України було опубліковано спростування наведеної у публікації інформації.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл написав в колонці на Liga.net, що "останній шторм у ЗМІ про "втрати бюджету", нібито спричинені НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

Петер ван Дріл також прокоментував наведену в статті ЕП інформацію і зазначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Згодом ЕП отримала лист, в якому голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля результати ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету становили 75,5 млрд гривень.

Економічна правда