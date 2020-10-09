Правоохоронців США зацікавили компанії, пов'язані з Порошенком – розслідування

Колаж FinCen

Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній.

Про це свідчать файли FinCEN, йдеться у розслідуванні Слідства.Інфо.

Загальна сума цих переказів сягає 65 мільйонів доларів.

У звітах банки зазначають: Порошенко, перебуваючи на посаді президента України, міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній — і не повідомляв про це в деклараціях про доходи.

"Згадані у FinCEN компанії роками були в полі зору українських правоохоронців. Слідчі підозрювали їх у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків — і намагались отримати доступ до банківських рахунків цих фірм", - йдеться у матеріалі.

Це зафіксовано в ухвалах українських судів, які зникли з відкритого реєстру судових рішень — однак журналісти мають ці документи в розпорядженні.

За словами мешканця закарпатського села Нове Давидково Тараса Тарасовича, він дозволив невідомим особам використовувати його паспортні дані за винагороду у 5 тисяч гривень щомісяця.

Так він став засновником чотирьох британських компаній. Однією з них була Genesis Local Ventures. Згодом міжнародний Deutsche Bank подав до FinCEN звіт про підозрілу діяльність британської офшорної компанії GLV.

Шотландська компанія GLV зареєстрована двома белізькими юрособами, Poramto Group та Admiral Group. Відповідно до звіту банку для FinCEN, обидві "пов’язані з президентом Порошенком".

Poramto Group та Admiral Group, за даними британського бізнес-реєстру Companies House, сумарно заснували майже 400 компаній, а юридичну адресу GLV використовують десятки інших фірм. Це типові ознаки компанії-прокладки, основна мета якої — приховати кінцевого власника бізнесу.

За дев’ять місяців протягом 2016-17 років, відповідно до повідомлення банку, через рахунки GLV пройшло близько 60 мільйонів доларів. Зрештою, банк закрив рахунки компанії через "відсутність прозорості".

14 травня 2019 року, за тиждень до завершення президентської каденції Петра Порошенка, компанію GLV розпущено.

На адресовані експрезиденту запитання прес-служба партії "Європейська солідарність" відповіла: "Особисто Порошенко не володіє жодними офшорними компаніями, а особливо тими, які ви "нічтоже сумняшеся" йому приписали".

Відповідно до звітів FinCEN про підозрілу фінансову активність, у період президентства Порошенка на рахунки компанії Roshen у Міжнародному інвестиційному банку надійшли 1,8 мільйона доларів від компанії Goldwest Investment.

Зареєстрована в Британії за три місяці до початку президентської каденції Порошенка компанія, за документами, торгує солодощами й надає транспортні послуги. У перші два роки існування Goldwest Investment декларувала нульові доходи — а за підсумками 2016-го сповістила британський уряд про транзакції на 8,6 мільйона доларів та 250 тисяч доларів чистого прибутку.

Грошові перекази Goldwest Investment у звіті FinCEN позначено як підозрілі.

"Порошенко, ймовірно, брав участь у незаконних діях, відкриваючи нову компанію в ході свого президентства й не звітуючи про це у своїй декларації", — йдеться у звіті.

Інший звіт, у якому згадується Петро Порошенко, подав Bank of New York Mellon — після перевірки кореспондентських рахунків естонського Versobank.

У документі йдеться про те, що 2016 року на рахунок Roshen в естонському банку надійшли два перекази на загальну суму 145 тисяч доларів від Furoleks Services LP. Протягом лише двох місяців 2016-го фірма провела транзакцій на понад 23 мільйони доларів.

Іще кілька згадок Петра Порошенка у FinCEN Files стосуються компаній, раніше згаданих у Panama Papers.

За інформацією міжнародного банку Standard Chartered, президент Петро Порошенко опосередковано володіє Intraco Management та має ділові зв’язки з Linquist Services Limited.

Так, у квітні 2013 року Standard Chartered подав звіт до FinCEN щодо банківських переказів компанії Linquist Services Limited, на загальну суму в 30 тисяч доларів. Банк зауважив, що Порошенко використовував цю компанію, зокрема, для отримання банківських позик.

Сліди цих операцій є в Panama Papers. Зокрема, у грудні 2010 року банк Raiffeisen надіслав Roshen щонайменше 115 мільйонів доларів США під виглядом позики. Забезпечувала її нібито офшорна компанія Linquist Services Limited.

"Президент Порошенко використовував "забезпечені активи" Linquist Services Limited та його владу над Raiffeisen для отримання кредитів для своєї кондитерської компанії Roshen", — йдеться у звіті FinCEN.

Як повідомляють медіа, після згадки сумнівних кредитів Roshen у Panama Papers австрійські органи влади розпочали розслідування щодо діяльності банку Raiffeisen.

Інша компанія, Intraco Management, відповідно до звітів Standard Chartered, із 2 січня 2013 року по 26 вересня 2014 року провела операцій на 5,4 мільйона доларів.

Вже через рік Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів почало розслідування щодо Intraco за підозрою у відмиванні коштів. Агенти намагалися з’ясувати, кому належить офшорна компанія.

У відповідь на запит Roshen повідомила журналістів "Слідства.Інфо", що кондитерська корпорація не має стосунку до вищезгаданих офшорних компаній.

Більше того: "Roshen не володіє інформацією, щодо того, хто є власником перелічених компаній". При цьому корпорація визнає, що з деякими із них вела бізнес — зокрема, "компанії Goldwest Investment та Furoleks Services LP, проводили розрахунок за кондитерські вироби, такі як шоколадні та желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво і т.д., що експортувались у Туркменістан та Алжир", — ідеться в повідомленні прес-служби Roshen.

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