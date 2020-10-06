Компанія Жеваго не змогла скасувати замороження акцій Полтавського ГЗК

Апеляційний суд Києва відхилив апеляцію компанії Ferrexpo AG Switzerland Костянтина Жеваго щодо замороження 50,3% акцій Полтавського ГЗК у справі Жеваго і банку "Фінанси та Кредит".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-реліз компанії.

Зазначається, що Ferrexpo AG опротестувала постанову районного суду від 19 червня 2020 року, який наклав обмеження на 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining, що належать Ferrexpo AG Switzerland.

"Апеляційний суд Києва відхилив апеляцію Ferrexpo AG на вищевказану постанову суду. Це оголошення означає, що обмеження, яке охоплює 50,3% акцій FPM, залишається в силі", - зазначили у компанії.

Водночас повідомляється, що це обмеження не впливає на володіння акціями ПГЗК, але забороняє їх передачу.

У компанії також підкреслили, що Ferrexpo AG не планує і ніколи не мала наміру передавати свою частку в FPM.

"Це обмеження аналогічно тому, про який компанія оголосила 31 січня 2020 року, і яке згодом було скасовано Апеляційним судом Києва 2 червня 2020 року. Ferrexpo разом зі своїми консультантами розглядає варіанти подальших судових позовів проти обмеження", - зазначили в Ferrexpo.

Нагадаємо:

У червні Печерський районний суд Києва знову встановив обмеження в розмірі 50,3% акцій Полтавського ГЗК, що належать гірничорудній компанії бізнесмена Костянтина Жеваго Ferrexpo AG, єдиному акціонеру ПГЗК.

У січні 2020 року український суд встановив обмеження у розмірі 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК), який належить Ferrexpo AG Switzerland, єдиному акціонеру FPM. Згодом Апеляційний суд Києва зняв арешт.

Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.