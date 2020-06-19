Суд знову заморозив 50,3% акцій Полтавського ГЗК Жеваго

Печерський районний суд Києва знову встановив обмеження в розмірі 50,3% акцій Полтавського ГЗК, що належать гірничорудній компанії бізнесмена Костянтина Жеваго Ferrexpo AG, єдиному акціонеру ПГЗК.

Про це повідомляється в оголошенні Ferrexpo plc на біржі передає Інтерфакс-Україна.

"Ferrexpo був проінформований про те, що районний суд Києва наклав нове обмеження на 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (FPM), що належать Ferrexpo AG Switzerland, єдиному акціонеру FPM. Ferrexpo AG скоро подасть апеляцію в суд", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що новий судовий постанову аналогічно попередньому, оголошеному групи 31 січня 2020 року, яке згодом було скасовано Апеляційним судом Києва 2 червня 2020 року.

"Рада (директорів) Ferrexpo вважає, що друга апеляція повинна бути успішною, враховуючи, що рішення не має належного або розумного обгрунтування відповідно до законодавства України.

Група вважає, що це обмеження пов'язане з поточними в Україні питаннями, що стосуються Костянтина Жеваго і одного з підприємств, яким він володів до 2015 року", - констатується в інформації компанії.

Також повідомляється, що діяльність Ferrexpo залишається незмінною, тому що заморожування акцій не впливає на володіння акціями, але забороняє їх передачу. Крім того, Ferrexpo AG не має наміру і ніколи не збиралася передавати свою частку участі в ПГЗК, резюмується в оголошенні на біржі.

Нагадаємо:

У січні 2020 року український суд встановив обмеження у розмірі 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК), який належить Ferrexpo AG Switzerland, єдиному акціонеру FPM. Згодом Апеляційний суд Києва зняв арешт.

Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.