Новини вихідних: штрафи власникам "євроблях" та указ про залучення білоруських айтішників

Про "євробляхи". Власники "євроблях" не можуть вивезти авто, оскільки його одразу конфісковують, навіть розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняє від штрафу 170 тисяч.

Про ДПС. Державна податкова служба створила територіальні органи, як її відокремлені підрозділи, що є структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Про пенсії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.

Про білоруських айтішників. Президент Володимир Зеленський підписав указ для розвитку інвестиційного потенціалу України та залучення ІТ-фахівців та інноваторів з Білорусі.

Про бюджет. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у вересні держбюджет виконано на 115%.