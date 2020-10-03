Важливий крок у виконанні завдання МВФ: утворено територіальні органи ДПС

Державна податкова служба утворила територіальні органи, як її відокремлені підрозділи, що є структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Відповідний наказ підписано Головою ДПС Олексієм Любченком та погоджено Міністром фінансів України Сергієм Марченком.

"Забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи є­ однією з пріоритетних задач, визначених для ДПС низкою рішень Уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ", - зазначив Голова ДПС Олексій Любченко.

Надалі Державна податкова служба буде функціонувати як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату та територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб - ЕП).

У службі повідомляють, що такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС, уникненню дублювання функцій і процедур в ДПС, мінімізації корупції та покращенню надання послуг платникам податків.

До кінця року будуть реалізовані заключні кроки щодо забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи.

Нагадуємо:

На виконання Указу Президента № 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" Кабміном 30 вересня прийнято постанову, відповідно до якої територіальні органи ДПС перестануть існувати як юридичні особи публічного права.