Шмигаль заявив, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.
Про це він розповів виступаючи з лекцією у Львівській політехніці.
За його словами, причина в тому, що кількість працездатного населення зменшується.
"Нація старіє. Є проблема з людським капіталом... Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення ... Це звичайна математика і економічна демографія ", - заявив він.
Тому необхідно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в 2021 році.
"Кожен з нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку", - резюмував Шмигаль.
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