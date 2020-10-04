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Шмигаль заявив, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії

Неділя, 4 жовтня 2020, 10:54
 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.

Про це він розповів виступаючи з лекцією у Львівській політехніці.

За його словами, причина в тому, що кількість працездатного населення зменшується.

"Нація старіє. Є проблема з людським капіталом... Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення ... Це звичайна математика і економічна демографія ", - заявив він.

Тому необхідно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в 2021 році.

"Кожен з нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку", - резюмував Шмигаль.

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пенсії Шмигаль

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