Шмигаль: У вересні держбюджет виконано на 115%

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у вересні держбюджет виконано на 115%.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

Він додав, що це на 7,8 млрд більше, ніж минулого року та на 10,1 млрд більше нормативу.

"Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету складало 41 млрд, проте нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд", - написав він.

Шмигаль також заявив, що до кінця року бюджет буде повністю виконано.