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Шмигаль: У вересні держбюджет виконано на 115%

Неділя, 4 жовтня 2020, 10:00
 

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у вересні держбюджет виконано на 115%. 

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

Він додав, що це на 7,8 млрд більше, ніж минулого року та на 10,1 млрд більше нормативу. 

"Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету складало 41 млрд, проте нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд", - написав він. 

Шмигаль також заявив, що до кінця року бюджет буде повністю виконано. 

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бюджет Шмигаль

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