Шмигаль: У вересні держбюджет виконано на 115%
Неділя, 4 жовтня 2020, 10:00
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у вересні держбюджет виконано на 115%.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
Він додав, що це на 7,8 млрд більше, ніж минулого року та на 10,1 млрд більше нормативу.
"Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет. У квітні недовиконання держбюджету складало 41 млрд, проте нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд", - написав він.
Шмигаль також заявив, що до кінця року бюджет буде повністю виконано.
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