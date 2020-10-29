Новини 29 жовтня: "євробляхи" штрафуватимуть на місці зупинки, з COVID-фонду фінансуватимуть виробництво серіалів

Про "євробляхи". Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах на місці зупинки.

Про серіали. Кабмін схвалив проєкт постанови, яким дозволив використовувати бюджетні кошти із COVID-фонду на "реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування".

Про банкрутство. В Україні вперше визнали людину банкрутом, таке рішення було прийнято Господарським судом Києва у липні цього року. Раніше стати банкрутом могла лише юридична особа або ФОП.

Про бюджет. Верховна Рада може розглянути бюджет-2021 у першому читанні в пленарний четвер 5 листопада, наявність голосів - "на межі фолу".

Про борги "Кузні на Рибальскому". Міністерство фінансів здійснило чергові платежі в рамках виконання гарантійних зобов'язань по кредиту ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському", загальна сума виплачених коштів становить 285 млн гривень.

Про зарплату. Порівняно з серпнем реальна заробітна плата в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,3%. За рік вона підвищилась на 9,7%.

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Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який – більше. Ексклюзивні дані Податкової

У березні в Україні, як і в більшості країн світу, запровадили жорсткі карантинні заходи. Як вітчизняний бізнес витримав карантин та чи готовий він до нового локауту?