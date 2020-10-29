Мінфін виплатив по боргам заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

Міністерство фінансів 28 жовтня здійснило чергові платежі в рамках виконання гарантійних зобов'язань по кредиту ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському", загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

Як свідчать данні єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, з державного бюджету кредитору заводу - "Укрексімбанку" - було перераховано 40,6 млн грн основної суми боргу і 3,9 млн грн - відсотків по кредиту.

Нагадаємо, 29 грудня 2017 року ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" для "підвищення обороноздатності і безпеки держави Україна" отримав в державному "Укрексімбанку" кредит на суму 528,98 млн гривень. Держава, в особі уряду взяла на себе гарантії повернення коштів у випадку неможливості заводу повернути кредит.

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.

Економічна правда