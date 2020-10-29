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Реальна зарплата у вересні зросла на 4,3% – Держстат

Четвер, 29 жовтня 2020, 12:40
 

Порівняно з серпнем реальна заробітна плата в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,3%. За рік вона підвищилась на 9,7%. 

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найбільше заробляють у сферах інформації, фінансових операцій та професійної і наукової діяльності - середня зарплата з урахуванням інфляції знаходиться у діапазоні 17-20 тисяч гривень. 

Найменше отримують працівники у тимчасовому розміщуванні та організації харчування, охороні здоров’я та соцдопомоги - 6,5 та 8,9 тисячі відповідно.

При цьому у сфері освіти спостерігається найбільше зростання серед усіх видів економічної діяльності - 24% за місяць та 20% з минулого року. 

Серед регіонів першість тримає Київ, де штатні працівники отримують понад 17 тисяч - це на 10% більше за 2019 рік. Після нього розташовуються Донецька та Київська області, де зарплати становлять майже 12 тисяч. Найменші кошти отримують на Волині та Чернігівщині - у цих регіонах середній рівень -  9,8 тисяч.

У динаміці з минулого року на 18-18,4% більше почали отримувати у Чернівецькій, Херсонській та Закарпатській областях. 

Номінальна заробітна плата з серпня збільшилася на 4,8% та становить майже 12 тисяч. 

Нагадуємо:

З першого вересня мінімальна заробітна плата становить 5 000 гривень.

Кабмін хоче підняти "мінімалку" до 6,5 тисяч у 2021 році. Але голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що відклав би таке підвищення на пів року. 

Економічна правда

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