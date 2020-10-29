Вперше в Україні офіційно з'явилася фізична особа-банкрут

В Україні вперше визнали людину банкрутом, таке рішення було прийнято Господарським судом Києва у липні цього року. Раніше стати банкрутом могла лише юридична особа або фоп.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

"У жовтні минулого року набув чинності новий Кодекс України з процедур банкрутства. З моменту введення у дію нового Кодексу було відкрито 142 справи про банкрутство.

27 липня 2020 року перша справа дійшла до завершення: суд визнав українця банкрутом та призначив плану реструктуризації боргу за валютною іпотекою. Про це міститься відповідне рішення в Єдиному державному реєстрі судових справ", - йдеться у повідомленні.

"Суд створив прецедент, згідно з яким, українці отримали можливість врегулювати свої фінансові проблеми. Боржник може за комфортним графіком погасити борги та не втратити своє майно", - заявив співзасновник юридичної компанії VRTS (BezBorgiv) Георгій Григорян, який супроводжував справу першого банкрута-фізичної особи в Україні.

"В українців з'явилася легальна можливість обнулити свій борг. Раніше збанкрутувати в Україні могли лише юрособи та фопи, фізичні особи лишалися наодинці з банками та іншими кредиторами. Люди, які не мали змоги погасити борги, могли залишитись у прямому сенсі без нічого. Практика банкрутства допомагає вийти із скрутного становища та вирішити проблему адекватно", - додав він.

Економічна правда