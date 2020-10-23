Стало відомо, чого хоче Боголюбов від уряду у справі Приватбанку

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов просить повернути йому 33,3% акцій фінустанову, що належали бізнесмену до націоналізації банку.

Про це йдеться у опублікованих матеріалах суду.

Нагадаємо, що Боголюбов звернувся в Госпсуд міста Києва з чотирма позовами. В них він оскаржує націоналізацію банку.

Так, згідно з одним із позовів, Боголюбов просить суд визначити статутний капітал Приватбанку в розмірі 21,256 млрд грн, а також свою частку в ньому в розмірі 33,2525%.

Наразі в держреєстрі вказаний обсяг статутного капіталу Приватбанку на суму 206,06 млрд грн, і він на 100% належить державі в особі Кабміну.

Згідно із іншим позовом, Боголюбов просить суд витребувати з володіння держави 33,2525% акцій, що належали йому на праві приватної власності станом на день націоналізації - 18 грудня 2016 року.

Також бізнес-партнер Ігоря Коломойського просить зобов`язати Укрексімбанк виконати депозитарну операцію списання цих акцій з рахунка у цінних паперах держави на рахунок Боголюбова в депозитарній установі ТОВ "Солід Дніпро".

Нагадуємо:

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії Приватбанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Економічна правда