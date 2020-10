Боголюбов подав нові позови проти Мінфіну та НБУ у справі Приватбанку

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов подав чотири позови у справі щодо націоналізації фінустанови.

Справи розглядатиме Господарський суд Києва, йдеться у Судовому реєстрі.

Позови стосуються визначення розміру статутного капіталу та розміру частки у банку, визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку Міністерством фінансів, витребування майна з чужого незаконного володіння та визнання права власності акцій Приватбанку.

Наразі розгляд справ перебуває у стадії призначення складу суду. Інших деталей позову немає.

Нагадуємо:

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії Приватбанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 року суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Економічна правда