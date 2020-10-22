Новини 22 жовтня: в ДАБІ виявили масштабну корупцію, дороги віддадуть приватним інвесторам, "Динамо" Київ може збанкрутіти

Про банкрутство "Динамо" Київ. "Приватбанк" планує почати судову тяжбу з сім'єю Суркісів через борг футбольного клубу "Динамо" Київ у розмірі 20 мільйонів доларів.

Про концесію доріг. В Україні планують реалізувати перші пілотні проекти державно-приватного партнерства в автодорожній галузі, передавши в концесію шість автодоріг. ПЕРЕЛІК.

Про корупцію в ДАБІ. Служба безпеки викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об'єктів в експлуатацію.

Про ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Про інфляцію. Нацбанк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення - до 4,1%, у НБУ прогнозують, що у 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5%.

Ексклюзив ЕП

Кличка "підкинули" на вибори: що не так з придбаними Києвом білоруськими автобусами

Столиця України отримала першу партію білоруських автобусів, які за збігом обставин були презентовані за кілька днів до місцевих виборів. Як київська влада без тендеру провела угоду на 1,6 мільярда?