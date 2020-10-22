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"Динамо" Київ може збанкрутувати через борг перед "Приватбанком" – ЗМІ

Четвер, 22 жовтня 2020, 16:10
 

"Приватбанк" планує почати судову тяжбу з сім'єю Суркісів через борг футбольного клубу "Динамо" Київ у розмірі 20 мільйонів доларів.

Про це пише Liga.net з посиланням на джерела.

На даному етапі банк не коментує цей борг і плани, посилаючись на банківську таємницю.

Клуб винен майже 17 млн доларів державному "Приватбанку", ще близько 5 млн доларів - особистий борг Ігоря Суркіса. За інформацією співрозмовників видання, знайомих з позицією банку, "Приватбанк" виставить їм рахунки вже до кінця цього року.

У 2008 році "Динамо" оформило перший кредит в "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Історія починалася з кредитного ліміту в розмірі 3 млн доларів.

Протягом наступних восьми років "Приват" був постійним кредитором "Динамо": в січні 2018 року, коли закінчився останній кредитний договір між сторонами, клуб був винен банку 16,7 млн доларів.

Великими клієнтами "Приватбанку" були і члени родини бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів, які з середини 90-х років контролюють "Динамо". Їх депозити в "Приваті" перевищували мільярд гривень, левова частка належала батькові братів-бізнесменів - Рахмілю Суркісу. Він тримав у банку 20 млн доларів. Цей депозит виступав забезпеченням кредитів "Динамо".

Також родина активно користувалася кредитними ресурсами банку - особливо Ігор Суркіс, борг якого перевищував 150 млн грн (понад 5 млн доларів за курсом на 21 жовтня).

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Суркіс Приватбанк депозит кредит футбол

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