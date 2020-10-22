ЗМІ опублікували перелік автомобільних доріг, які віддадуть концесіонерам

В Україні планують реалізувати перші пілотні проекти державно-приватного партнерства в автодорожній галузі, передавши в концесію шість автодоріг.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в галузі.

Першими для реалізації ДПП будуть запропоновані:

- ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави; - ділянка дороги М-06 від Києва до Рівного; - маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11); - маршрут Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М-19); - маршрут Харків - Дніпро - Запоріжжя (М-29, M-04, M-18); - ділянка дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.

При цьому приватний інвестор візьме на себе зобов'язання оновлювати і розвивати існуючу дорогу, а з Дорожнього фонду виділятимуться кошти на підтримку інвестора за умови дотримання ним усіх зобов'язань за якістю утримання дороги.

Замість справляння плати за проїзд планується, що інвестор буде заробляти за рахунок розвитку придорожньої інфраструктури: АЗС, закладів громадського харчування, рекламних площ і т.д.

На думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, реалізація всієї програми дозволить в середньостроковій перспективі залучити понад 9 млрд доларів приватних інвестицій у відновлення і утримання більше 4500 кілометрів автомобільних доріг державного значення.

Презентувати першу програму державно-приватного партнерства в секторі автомобільних доріг планують в Києві 29 жовтня 2020 року.