Інфляція в річному вимірі залишається нижче 3%

У річному вимірі інфляція за підсумками червня прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зростання споживчих цін в червні 2020 року порівняно з попереднім місяцем сповільнилося до 0,2% після підвищення на 0,3% в травні і на 0,8% в квітні і березні, з початку року інфляція прискорилася до 2%.

Базова інфляція в квітні впала до 0% після 0,1% а травні, 0,4% у квітні і 1,3% в березні.

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,4%.

Найбільше (на 8,4%) подорожчали фрукти, на 2,3-0,4% зросли ціни на м'ясо птиці, масло, хліб, соняшникова олія, яловичину, сметану. У той же час на 4,7% подешевшали овочі, на 1,3-0,9% - молоко, цукор, рис, сало, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Держстат зазначає, що зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося в основному за рахунок здешевлення природного газу на 4,3%. Разом з тим відбулося зростання тарифів на гарячу воду на 4,4%.

Підвищення цін на транспорт на 1,2% в першу чергу викликано подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 6,1%, палива та мастил - на 2,1%, автомобілів - на 1,3%.

Нагадуємо:

Зростання споживчих цін в травні 2020 року порівняно з попереднім місяцем сповільнилося до 0,3%, з початку року інфляція прискорилася до 1,8%.

У річному вимірі інфляція за підсумками травня 2020 року сповільнилася до 1,7% з 2,1% за підсумками квітня, 2,3% - за підсумками березня, 4,1% - за підсумками 2019 року.

Економічна правда