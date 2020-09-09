У серпні інфляція у річному вимірі зросла до 2,5% – Держстат

У серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними Держстату, у серпні 2020 року базова інфляція склала 0,1% після дефляції 0,1% у липні і нульового значення в червні. У результаті у річному вимірі базова інфляція збільшилася з 3% до 3,2%.

Нагадаємо:

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.

У річному вимірі інфляція за підсумками червня прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні.

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. - у другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року), прогнозують у НБУ.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Економічна правда