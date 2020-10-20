Новини 20 жовтня: міністра економіки звільняють, Київ отримає 200 автобусів, держземлю "роздерибанили"
Про звільнення Петрашка. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Про дерибан державної землі. Вільної сільгоспземлі у держвласності залишилося надзвичайно мало - близько 0,75 мільйона га.
Про аудит держави. Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд провів повноцінний аудит держави і протягом 2 тижнів представить його результати.
Про 200 автобусів. Київ отримав 50 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ в рамках договору про фінансовий лізинг. До кінця року надійдуть іще 150 машин.
Про підозру Верланову. Заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому Голові ДПС Сергію Верланову у зловживанні владою та службовим становищем.
Про нові суди за Приватбанк. Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов подав чотири позови у справі щодо націоналізації фінустанови.
Ексклюзиви ЕП
"Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру
Куди зникли 5 мільйонів гектарів державної землі, що показав аудит земельної служби, та як Україна могла втратити свою земельну базу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua