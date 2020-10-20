До Києва приїхала перша партія із двохсот білоруських автобусів, придбаних в лізинг

Київ отримав 50 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ в рамках договору про фінансовий лізинг. До кінця року надійдуть іще 150 машин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За словами мера Києва Віталія Кличка, нові автобуси вже вийшли на маршрути в місто. За інформацією ЕП, плановий випуск "Київпастрансу" збільшився на 20 автобусів. Інші 30 машин, ймовірно, замінять автобуси 2012 року випуску.

Нові маршрути громадського транспорту, ймовірно, не будуть відкриті. Нещодавно КМДА завершила конкурс на маршрути, які будуть обслуговувати в режимі маршрутного таксі приватні перевізники.

Мер нагадав, що за останній час за кошти платників податків столиця закупила 139 тролейбусів, 65 трамваїв та 107 нових автобусів.

Нові автобуси мають низьку підлогу, спеціальні місця в салоні для людей з інвалідністю, обладнані системою відеоспостереження та навігації, кондиціонерами. Машини працюють на дизельному пальному, відповідають екологічному стандарту "Євро-5".

Із нових 200 автобусів 120 – довжиною 12 метрів та пасажиромісткістю 106 людей. 80 автобусів – довжиною 18,75 метрів на 176 місць.

Загальна сума лізингового договору становить 50,72 мільйона євро або близько 1,67 мільярда гривень. У вересні "Київпастранс" перерахував "Укргазбанку" авансовий платіж в розмірі 334,752 млн грн. В примітках до платежу зазначено, що ця сума становить 20% від загальної.

Вартість одного короткого 12-метрового автобуса становитиме 202 тисячі євро, а 18,75-метрової "гармошки" - 288 тисяч євро.

У 2019 році Маріуполь придбав "короткі" автобуси МАЗ за 155 тисяч євро за штуку, а "довгі" - за 238 тисяч євро. Місто тоді отримало моделі автобусів аналогічні київським. У 2018 році Запоріжжя придбало "короткі" МАЗи по 130 тисяч євро за штуку.

У моделі 19-метрового автобусу "МАЗ-215", яку отримав Київ, двигун знаходиться в передній частині автобуса і займає багато місця. За словами експертів, у цій моделі місця для сидіння в першій ланці автобуса знаходяться на "подіумах", а пасажири, які заходять у двері, впираються в шафу моторного відсіку.

Детальніше про поставку автобусів читайте незабаром у статті на Економічній правді.

Олександр Колесніченко, ЕП