Президент: Протягом 2 тижнів Кабмін представить результати аудиту держави

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд провів повноцінний аудит держави і протягом 2 тижнів представить його результати.

Про це він сказав у посланні з трибуни Верховної Ради 20 жовтня.

"Ми намагалися зрозуміти, що не так. Що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом 2 тижнів представить його результати.

Та вже сьогодні ясно - попереду багато роботи. Треба зменшити частку держави в економіці, розвивати державно-приватне партнерство....", - сказав президент.

"Наш фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо задовольнити всіх, але маємо допомогти тим, хто допоможе іншим - це проєкти з високим мультиплікатором, які повертають інвестиції через податки та створюють нові робочі місця", - додав він.

"Податок на виведений капітал та нульова декларація - досить вже безкінечних дискусій на цю тему. Час поставити крапку в цьому питанні і я готовий це зробити. Я доручаю уряду врахувати ці та інші напрямки.

І найголовніше - Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку не на 2-3-5 років, досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне чітке бачення куди і чому має рухатись наша економіка до 2030 року", - підкреслив Зеленський.

Економічна правда