Новини вихідних: незаконна приватизація землі та "Північний потік -2"

Про турецькі інвестиції.Турецька енергетична компанія Aksoy Ventures зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об'єктів.

Про незаконну приватизацію землі. Понад 5 мільйонів гектарів земель в Україні були незаконно виведені у приватну власність через механізм безоплатної приватизації за роки Незалежності.

Про "Північний потік -2". Голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що газопровід "Північний потік – 2" буде добудований до кінця, але невідомо коли саме.

Про держбанки. Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Укргазбанк є найближчим серед держбанків до часткової приватизації.

Про "Велике будівництво". Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у залучені турецьких компаній до реалізації програми "Велике будівництво".