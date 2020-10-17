Турецька компанія зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств

Турецька енергетична компанія Aksoy Ventures зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об'єктів.

Про це йдеться на сторінці Офісу президента в Facebook

Повідомляється, що під час візиту Зеленського до Туреччини делегація Мінекономіки зустрілася з СЕО Aksoy Ventures Бату Аксоєм.

"Україна зацікавлена у подальшому зростанні турецьких інвестицій та реалізації спільних проектів, серед іншого інфраструктурних, на умовах державно-приватного партнерства.

Найближчим часом буде затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Aksoy Ventures - компанія яка поєднує діяльність у генерації електроенергії, дистрибуції пального та промисловому будівництві.

Нагадуємо:

В уряді повідомили, що наблизилися до угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною і є шанси укласти її найближчим часом.