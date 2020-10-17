Турецька компанія зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств
Турецька енергетична компанія Aksoy Ventures зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об'єктів.
Про це йдеться на сторінці Офісу президента в Facebook
Повідомляється, що під час візиту Зеленського до Туреччини делегація Мінекономіки зустрілася з СЕО Aksoy Ventures Бату Аксоєм.
"Україна зацікавлена у подальшому зростанні турецьких інвестицій та реалізації спільних проектів, серед іншого інфраструктурних, на умовах державно-приватного партнерства.
Найближчим часом буде затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Aksoy Ventures - компанія яка поєднує діяльність у генерації електроенергії, дистрибуції пального та промисловому будівництві.
Нагадуємо:
В уряді повідомили, що наблизилися до угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною і є шанси укласти її найближчим часом.
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