Голова МЗС Німеччини заявив, що "Північний потік – 2" буде добудований до кінця
Субота, 17 жовтня 2020, 12:59
Голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що газопровід "Північний потік – 2" буде добудований до кінця, але невідомо коли саме.
Про це він розповів в інтерв'ю редакційному об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Я припускаю, що "Північний потік – 2" буде добудований. Питання в тому, коли", – сказав він.
Він наголосив, що не Німеччина не критикує той факт, що США більш ніж удвічі збільшили імпорт нафти з Росії торік і тепер є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі.
"США реалізують своє право на незалежну енергетичну політику. Ми теж так робимо", – підкреслив міністр.
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