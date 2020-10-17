Голова МЗС Німеччини заявив, що "Північний потік – 2" буде добудований до кінця

Голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що газопровід "Північний потік – 2" буде добудований до кінця, але невідомо коли саме.

Про це він розповів в інтерв'ю редакційному об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я припускаю, що "Північний потік – 2" буде добудований. Питання в тому, коли", – сказав він.

Він наголосив, що не Німеччина не критикує той факт, що США більш ніж удвічі збільшили імпорт нафти з Росії торік і тепер є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі.

"США реалізують своє право на незалежну енергетичну політику. Ми теж так робимо", – підкреслив міністр.