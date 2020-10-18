Голова НБУ: Укргазбанк є найближчим серед держбанків до часткової приватизації

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Укргазбанк є найближчим серед держбанків до часткової приватизації.

Про це він написав в статті для Atlantic Council.

"Ми вже обговорювали плани щодо меншої присутності держави в українському банківському секторі з представниками Лондонської фондової біржі.

Наша нинішня стратегія часткової приватизації державних банків України передбачає, що кроки до продажів розпочнуться не пізніше кінця 2024 року", - зазначив голова НБУ.

За його словами наразі Укргазбанк є найближчим серед держбанків до часткової приватизації.

"Угода вже в процесі, і переговори зараз зосереджені на технічних аспектах з очікуванням успішного закриття", - додав Шевченко.

Він розповів, що також очікує придбання міжнародною фінансовою організацією частки в Ощадбанку.

Для цього за його словами "ще потрібно провести значну роботу щодо перегляду відповідного законодавства та розвитку бізнес-моделі банку".