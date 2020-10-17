Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у залучені турецьких компаній до "Великого будівництва"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у залучені турецьких компаній до реалізації програми "Велике будівництво".

Про це йдеться на сайті ОП.

Він відзначив, що в Україні вже "успішно працюють "турецькі компанії, такі як "Онур" та "Озалтин".

А зважаючи на масштабність нашої програми під назвою "Велике будівництво", ми прагнемо розширити коло цих проектів і коло цих компаній", – повідомив Президент.

Нагадуємо:

В уряді повідомили, що наблизилися до угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною і є шанси укласти її найближчим часом.