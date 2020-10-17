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Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у залучені турецьких компаній до "Великого будівництва"

Субота, 17 жовтня 2020, 11:05
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у залучені турецьких компаній до реалізації програми "Велике будівництво".

Про це йдеться на сайті ОП.

Він відзначив, що  в Україні вже "успішно працюють "турецькі компанії, такі як "Онур" та "Озалтин". 

А зважаючи на масштабність нашої програми під назвою "Велике будівництво", ми прагнемо розширити коло цих проектів і коло цих компаній", – повідомив Президент.

Нагадуємо:

В уряді повідомили, що наблизилися до угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною і є шанси укласти її найближчим часом.

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Туреччина Зеленський

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