Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у залучені турецьких компаній до "Великого будівництва"
Субота, 17 жовтня 2020, 11:05
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у залучені турецьких компаній до реалізації програми "Велике будівництво".
Про це йдеться на сайті ОП.
Він відзначив, що в Україні вже "успішно працюють "турецькі компанії, такі як "Онур" та "Озалтин".
А зважаючи на масштабність нашої програми під назвою "Велике будівництво", ми прагнемо розширити коло цих проектів і коло цих компаній", – повідомив Президент.
Нагадуємо:
В уряді повідомили, що наблизилися до угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною і є шанси укласти її найближчим часом.
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