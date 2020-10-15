Новини 15 жовтня: Зеленський віддає сільгоспземлі громадам, НБУ позбавляє страхові компанії ліцензій

Про сільгоспземлі. Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.

Про страхові компанії. Національний банк ухвалив рішення про анулювання всіх ліцензій шістьом страховим компаніям на підставі поданих ними заяв.

Про "Сільпо". Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов "Сільпо-Фуд" до Офісу великих платників податків ДПС та скасував податкові повідомлення-рішення на 230 мільйонів гривень.

Про приватизацію спиртзаводу. Фонд держмайна провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД. Завод за 55,08 млн грн приватизувала компанія "ЛВН ЛІМІТЕД".

Про опалювальний сезон. 63 виробники тепла мають заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах.

Ексклюзиви ЕП

Офісні площі як зайвий баласт. Як змінились ціни і попит на комерційну нерухомість?

Як криза позначилася на торговельній та комерційній нерухомості і яким буде майбутнє офісних працівників.

Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди

"Дочка" "Нафтогазу" може віддати 300 млн куб м "спірного" газу пулові фірм, з якими ще донедавна вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.