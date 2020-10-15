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НБУ анулював ліцензії 6 страховикам

Четвер, 15 жовтня 2020, 11:56

Національний банк від 11 вересня ухвалив рішення про анулювання всіх ліцензій шістьом страховим компаніям на підставі поданих ними заяв.

Про це повідомили у регулятора на запит "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що ліцензій позбулися страхові компанії "Гарант-Система", "Кремінь", "В. І П.", "Інгруп", "Страхові гарантії", "Проксіма".

Крім того, 9 жовтня було ухвалено рішення про анулювання всіх ліцензій СК "Захід-Резерв" і 25 вересня 2020 року - СК "Укрфінстрах" на підставі поданих заяв.

Відповідаючи на запитання агентства про причини та наслідки для страхового ринку анулювання ліцензій СК "Кремінь", оскільки компанія посідала лідируючі позиції зі збору премій, у НБУ зазначили, що страховик звернувся до Національного банку із заявою про анулювання всіх його ліцензій за власним бажанням.

Обсяги страхових премій СК "Кремінь" у 2019 році становили майже 1,5 млрд грн, у I кварталі 2020 року - 242 млн грн. Однак компанія практично не працювала з фізичними особами (їхня частка в загальному обсязі премій у 2019 році становили лише 0,25%). 

Основним напрямом діяльності СК "Кремінь" було обслуговування юридичних осіб та надання послуг із перестрахування з добровільних видів страхування майна, вантажів та відповідальності. Рівень виплат компанії за цими видами у 2019 році становив 0,42%. 

Як повідомлялося, згідно з даними Нацкомфінпослуг частину отриманих валових премій у 2018 році передали в перестрахування, зокрема СК "Кремінь" - валові премії 2,223 млрд грн, передано перестрахувальникам 2,121 млрд грн; СК "Проксіма" - 2,094 млрд грн і 2,071 млрд грн відповідно, СК "Страхові гарантії" - 1,249 млрд грн і 1,226 млрд грн.

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