Вчасний старт опалювального сезону у 45 містах під загрозою через борги ТКЕ

63 виробники тепла мають заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ Луганської області - 56%, Дніпропетровської області - 71%, Кіровоградської області - 81%, Івано-Франківської області - 82%, Донецької області - 86%.

"Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли попередити розвиток проблеми.

Йдеться про виконання обов'язкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867", - йдеться у повідомленні.

До таких умов, зокрема, належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох наведених нижче умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами (без урахування штрафних санкцій). Для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60%;

або укладення та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії";

або подання та виконання виробником погодженого виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.

Нагадаємо:

У п'ятницю 16 жовтня Київ розпочинає опалювальний сезон.

Мер пояснив, що місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3-5 градусів тепла.

Економічна правда