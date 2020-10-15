Рожкова заявила, що останній раз розмовляла з Шевченком більше місяця тому

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що останній раз розмовляла з головою Нацбанку Кирило Шевченком 10 вересня.

Про це вона сказала в інтерв'ю liga.net.

"Нас трохи засмутило, що глава теж голосував за догану і недовіру нам з Сологубом. Він навіть не повідомив нам про прийняте рішення. Формально ми дізналися про це з комунікацій глави Ради НБУ. Мені здається, що є інший інструментарій - можна було просто поговорити, наприклад. Наші відносини з Радою складно назвати безхмарними.

Але раніше глава НБУ завжди відстоював позицію правління. Це голосування було прикладом, коли відбулося кардинально не так", - підкреслила Рожкова.

При цьому, на питання, коли в останній раз вона розмовляла з Шевченком, Рожкова відповіла, що 10 вересня.

"Думаю, справа в різних корпоративних культурах, з яких ми прийшли в Нацбанк. Але я не вважаю це нездоланною прірвою", - додала вона.

Нагадаємо:

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.