Рожкова про догану: Рішення Ради НБУ стало несподіванкою, ніяких комунікацій на цю тему не було

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, коментуючи ситуацію з доганою, заявила, що рішення Ради НБУ стало для неї і Дмитра Сологуба великою несподіванкою, ніяких комунікацій з ними на цю тему не було.

Про це вона сказала в інтерв'ю liga.net.

"Згідно з останньою офіційною комунікацією, НБУ, я і Дмитро Сологуб продовжуємо виконувати свої обов'язки. Станом на сьогодні (розмова відбулася 12 жовтня - ред.) - так, я працюю", - зазначила Рожкова.

Вона додала, що поки не писала заяву про відставку і не думала про це після оголошення догани.

За її словами, причин для догани не було.

"Причин для цього не було. Закон про Національний банк 2015 заклав основи для створення в Україні реально незалежного центрального банку. Для того, щоб він дійсно був таким, потрібна спадкоємність політик і реальна незалежність правління.

Коли ніхто з членів правління не боїться висловлювати свою думку, навіть якщо воно не сходиться з думкою інших. Інакше колегіальність прийняття рішень можна поставити під сумнів, а правління перетвориться в орган для штампування рішень замість майданчика для дискусій. Ще один момент: прозорі комунікації - наріжний камінь політик НБУ. Від комунікацій залежить, наскільки ринок нас розуміє. Всі члени правління - це ключові спікери Національного банку. Тому мені складно сказати, в чому проблема", - підкреслила Рожкова.

Заступник голови НБУ також зазначила, що One Voice Policy не повинна перетворюватися в Single Voice Policy.

"Це різні речі. Ми дійсно повинні домовлятися з членами нашої команди про певні меседжі, які даємо на ринок. Коли ми давали з Дмитром коментар виданню Kyiv Post, ми не порушили меседжі Національного банку", - сказала вона.

"Повернемося до питань журналістів Kyiv Post. Вони запитували про те, як на мою думку, зміни в команді НБУ вплинуть на прийняття рішень в сфері банківського регулювання і нагляду. По-перше, це моя пряма зона відповідальності. По-друге, ми як члени правління несемо однакову відповідальність за збереження незалежності НБУ. По-третє, коментар повністю відповідав політиці "єдиного голосу".

З приводу звинувачень в тому, що коментар Kyiv Post мав негативний вплив на наше співробітництво з міжнародними партнерами, зазначу, що наш коментар пройшов непоміченим для міжнародної спільноти і внутрішнього ринку на відміну від рішення Ради Національного банку тиждень тому. На рішення Ради відреагували і в МВФ, і в посольстві США. Питання - хто тоді більше нашкодив Національному банку?", - підкреслила Рожкова.

На питання, чи погоджуються коментарі в ЗМІ з кимось ще в НБУ, вона відповіла, що всі запити проходять через департамент комунікацій, йде обговорення, як варто коментувати ту чи іншу тему.

Але, за її словами, у випадку з Kyiv Post стався збій, нормальних меседжів від департаменту комунікацій не було.

"Я вважала, що немає сенсу відмовлятися від коментарів: стаття все одно б вийшла - з нами чи без нас. Відмова коментувати - це теж сигнал", - скзала Рожкова.

За її словами, голова НБУ Кирило Шевченко особисто не пояснював, як саме вона та Сологуб порушили One voice policy.

Рожкова також підкреслила, що після публікації Kyiv Post ніяких комунікацій з нею і Сологубом на тему доган не було, а рішення Ради НБУ стало для них несподіванкою.

"Догана - це дуже серйозно. Але, думаю, все можна було вирішити по-іншому - через нормальну взаємодію. Я прихильник того, що всі спірні питання повинні обговорюватися. Це - ознака нормального управління. В іншому випадку ми постійно будемо отримувати подібні "сюрпризи", які точно не йдуть на користь", - заявила перший заступник голови НБУ.

"Нас трохи засмутило, що глава теж голосував за догану і недовіру нам з Сологубом. Він навіть не повідомив нам про прийняте рішення. Формально ми дізналися про це з комунікацій глави Ради НБУ.

Мені здається, що є інший інструментарій - можна було просто поговорити, наприклад. Наші відносини з Радою складно назвати безхмарними. Але раніше глава НБУ завжди відстоював позицію правління. Це голосування було прикладом, коли відбулося кардинально не так", - підкреслила вона.

Нагадаємо:

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.