Ситуація з Рожковою і Сологубом: Посол ЄС в Україні підтримав позицію МВФ і США

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що незалежність НБУ та професійне управління важливі для фінансової стабільності та економічного розвитку України.

Про це він написав у Twitter 15 жовтня, підтримавши позицію США і МВФ щодо ситуації з доганами заступникам голови НБУ Рожковій і Сологубу.

"Сильний, незалежний та професійно керований Нацбанк України має вирішальне значення для фінансової стабільності України, реформи банківського сектору, інвестицій, економічного розвитку на користь громадянам України та макрофінансової підтримки з боку ЄС та інших міжнародних партнерів", - підкреслив посол.

Нагадаємо:

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.

Економічна правда