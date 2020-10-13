Новини 13 жовтня: пів мільйона безробітних, кафе до 22:00, знову про аудит "Нафтогазу"

Про безробітних. З початку карантину (з 12 березня по 9 жовтня) статус безробітного отримали 525 тисяч українців - це на 53% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про ОТГ. Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо розмежування бюджетів районів та бюджетів територіальних громад

Про "Нафтогаз". Офіс великих платників податків ДФС засекретив результати аудиту "Нафтогазу", оскільки матеріали ревізії діяльності компанії є даними досудового розслідування.

Про прогноз ВВП. Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив оцінку падіння ВВП України у 2020 році до 7,2% із 8,2% у червневому прогнозі.

Про роботу закладів. Кабмін через різкий спалах захворюваності на коронавірус заборонив роботу ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування після 22:00.

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