Уряд заборонив роботу кафе і ресторанів після 22:00: лише доставка і на виніс

Кабмін через різкий спалах захворюваності на коронавірус заборонив роботу ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування після 22:00.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 13 жовтня.

Зазначається, що заборона для таких закладів діятиме в усіх карантинних зонах. При цьому, дозволяється здійснення кур'єрської доставки, також дозволено брати замовлення з собою.

"Проєктом рішення пропонується посилення протиепідемічних обмежень на різних рівнях. А саме на роботу ресторанів та інших закладів не пізніше 22:00.

Навіть в зеленому, помаранчевому і жовтому рівнях. Крім діяльності з надання послуг громадського харчування та здійснення адресної доставки замовлень і замовлень на виніс", - заявив голова МОЗ Максим Степанов, представляючи на засіданні проєкт рішення.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця 2020 року.

Також змінюється правило щодо дозволеної кількості людей при масових зібраннях:

У "зеленій" зоні пропонується дозволити масові заходи у кількості не більше 50 людей;

У "жовтій зоні" - не більше 30 людей;

У "помаранчевій" зоні - не більше 20 людей.

При цьому по всій території країни діють правила дотримання умов соціальної дистанції у 1,5 м та маскового режиму.

Економічна правда