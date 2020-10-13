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Економіка України впаде не так сильно, як очікувалось - прогноз МВФ

Вівторок, 13 жовтня 2020, 15:47
 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив оцінку падіння ВВП України у 2020 році до 7,2% із 8,2% у червневому прогнозі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Світовий економічний прогноз (WEO) Фонду.

Підвищені також очікування зростання української економіки наступного року - з 1,1% до 3%, а у 2025 році МВФ прогнозує зростання ВВП України на 4%.

Згідно з WEO, оцінка середньорічної інфляції в Україні у 2020 році знижена з 4,5% до 3,2%, наступного - з 7,2% до 5%. Інфляція на кінець періоду, згідно з документом, цього року становитиме 5,2%, наступного зросте до 5,8%.

Як повідомлялося, у 2019 році українська економіка зросла на 3,2% при інфляції 4,1%.

Згідно з новими оцінками, дефіцит поточного рахунку у 2,7% ВВП цього року може змінитися профіцитом у 4,3% ВВП із поверненням до дефіциту 3,4% ВВП наступного року, тоді як у червні МВФ очікував дефіцит цього року 1,7% ВВП, наступного - 2% ВВП.

МВФ також поліпшив оцінки рівня безробіття для України. Якщо в червні Фонд оцінював, що цього року він збільшиться з 8,5% до 12,6%, а наступного знизиться до 12%, то тепер прогноз рівня безробіття на цей рік становить 11%, на наступний - 9,6%.

МВФ підвищив прогноз зростання економіки Китаю у 2020 році - до 1,9% із 1%, у 2021 році очікує її зростання на 8,2% (оцінка не змінилася).

Оцінку рівня падіння американської економіки у 2020 році зменшено із 8% до 4,3%, наступного року зростання американської економіки становитиме 3,1% (4,5%).

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МВФ ВВП прогноз

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