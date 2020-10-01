ОВДП: Мінфін у 4 кварталі запланував 4 аукціони в доларах, 1 в євро і щотижня в гривнях

Міністерство фінансів 6 і 20 жовтня проведе аукціони з розміщення 6 і 12-місячних доларових ОВДП, 10 листопада і 15 грудня - доларових ОВДП з терміном погашення 1,2 і 1,1 рік відповідно.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Мінфіну.

Зазначається, що 24 листопада планують провести аукціон з розміщення ОВДП в євро - терміном 1 рік.

"При цьому, гривневі держоблігації традиційно будуть розміщуватися щовівторка. Щотижня Мінфін має намір пропонувати річні ОВДП, раз в два тижні чергувати 3-міс. і 6-міс., 3-річні і 2-річні, а на останньому аукціоні кожного місяця виставляти ще й 4-річні папери", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

На аукціоні з розміщення ОВДП 29 вересня Мінфін залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 22 вересня залучив до держбюджету 329,65 млн грн.

За підсумками аукціонів ОВДП 15 вересня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 6,025 млрд грн.