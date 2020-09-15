Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 6 мільярдів

За підсумками аукціонів ОВДП 15 вересня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 6,025 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам 2 випуски цінних паперів в національній валюті і один в іноземній валюті. Строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні - 6 місяців та 2 роки, а в доларах США - 1,1 року.

"Від розміщення гривневих 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 2 мільярди гривень, а від 2-річних - 894 мільйони. Середньозважена дохідність 6-місячних гривневих ОВДП не змінилась і склала 7,82%, тоді як дохідність за 2-річними гривневими паперами склала 10,43%", - йдеться у повідомленні.

Водночас від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 112 млн доларів. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною - 3,5%.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів за підсумками аукціонів облігацій внутрішньої держпозики 8 вересня залучило до державного бюджету 987 млн грн в еквіваленті.

Економічна правда