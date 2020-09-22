Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики лише на 330 мільйонів
Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 22 вересня залучив до держбюджету 329,65 млн грн.
Про це йдеться у даних на сайті міністерства.
Мінфін запропонував інвесторам гривневі облігації із терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 1,5 року.
За 3-місячними паперами середньозважена дохідність склала 7%, за річними - 9,46%, а за півторарічними - 10,5%.
При цьому, від продажу тримісячних ОВДП до бюджету залучили 133,017 млн грн, від річних - 166,318 млн грн, від продажу півторарічних - 30,314 млн.
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Нагадаємо:
За підсумками аукціонів ОВДП 15 вересня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 6,025 млрд грн.
Міністерство фінансів за підсумками аукціонів облігацій внутрішньої держпозики 8 вересня залучило до державного бюджету 987 млн грн в еквіваленті.
Економічна правда
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