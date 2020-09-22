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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики лише на 330 мільйонів

Вівторок, 22 вересня 2020, 18:03
 

Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 22 вересня залучив до держбюджету 329,65 млн грн.

Про це йдеться у даних на сайті міністерства.

Мінфін запропонував інвесторам гривневі облігації із терміном обігу 3 місяці, 1 рік та 1,5 року.

За 3-місячними паперами середньозважена дохідність склала 7%, за річними - 9,46%, а за півторарічними - 10,5%.

При цьому, від продажу тримісячних ОВДП до бюджету залучили 133,017 млн грн, від річних - 166,318 млн грн, від продажу півторарічних - 30,314 млн.

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Нагадаємо:

За підсумками аукціонів ОВДП 15 вересня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 6,025 млрд грн.

Міністерство фінансів за підсумками аукціонів облігацій внутрішньої держпозики 8 вересня залучило до державного бюджету 987 млн грн в еквіваленті.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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