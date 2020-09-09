Мінфін продав облігації внутрішньої держпозики на 987 мільйонів
Міністерство фінансів за підсумками аукціонів облігацій внутрішньої держпозики 8 вересня залучило до державного бюджету 987 млн грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Мінфін пропонувало інвесторам два випуски цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 1 та 3 роки.
Від розміщення гривневих 1-річних паперів до державного бюджету було залучено 329 млн грн, а від 3-річних – 656 млн гривень. Середньозважена дохідність 1-річних ОВДП склала 9,28%, а за 3-річними паперами - 10,46%.
Нагадуємо:
Міністерство фінансів 1 вересня погасило другу серію єврооблігацій, випущених в ході реструктуризації в 2015 році з терміном погашення в цьому році, на 1,69 мільярда доларів, а також виплатило 400 мільйонів доларів відсотків.
Економічна правда
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