Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 2 мільярда
На аукціоні з розміщення ОВДП 29 вересня Мінфін залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
Зазначається, що інвесторам запропонували гривневі облігації із терміном обігу 7 місяців, 1 рік і з терміном погашення 3 серпня 2022 року.
За 7-місячними паперами середньозважена дохідність склала 8%, за річними - 9,5%, за 22-місячними - 10,5%.
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Нагадаємо:
Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 22 вересня залучив до держбюджету 329,65 млн грн.
За підсумками аукціонів ОВДП 15 вересня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 6,025 млрд грн.
Міністерство фінансів за підсумками аукціонів облігацій внутрішньої держпозики 8 вересня залучило до державного бюджету 987 млн грн в еквіваленті.
Економічна правда
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