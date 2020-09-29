Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 2 мільярда

На аукціоні з розміщення ОВДП 29 вересня Мінфін залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зазначається, що інвесторам запропонували гривневі облігації із терміном обігу 7 місяців, 1 рік і з терміном погашення 3 серпня 2022 року.

За 7-місячними паперами середньозважена дохідність склала 8%, за річними - 9,5%, за 22-місячними - 10,5%.

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Нагадаємо:

Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 22 вересня залучив до держбюджету 329,65 млн грн.

За підсумками аукціонів ОВДП 15 вересня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 6,025 млрд грн.