До Антимонопольного комітету подали чергову заяву на "дорожній картель"

1 жовтня до Антимонопольного комітету подали заяву про змову одного з лідерів дорожнього картелю "СУНП "Автострада" та ДП "Вінницький облавтодор".

Заяву подала громадська платформа "Ліга антитрасту", повідомляє видання "Наші гроші".

Експерти "Ліги антитрасту" виявили, що приватна та державна компанії тривалий період провадили свою діяльність за однією адресою.

"Автострада" розіграла з "Вінницьким облавтодором" 25 аукціонів на суму майже 2,5 млрд грн. В 13 з цих 25 процедур компанії зовсім не конкурували між собою на аукціоні. Різниця між пропозиціями становила лише від 0,03 до 3,92%.

"При цьому, компанії підтримують сталі господарські стосунки. "Автострада" надає облавтодору в оренду техніку, в тому числі для виконання робіт в рамках тих процедур, де вони спільно приймали участь. Також "Вінницький облавтодор" активно залучав "Автостраду" на субпідряд, в тому числі в рамках тих процедур, де перемогу він здобув завдяки тому, що "Автострада" відмовилось від конкуренції на аукціоні", - йдеться у повідомленні.

Сума платежів між компаніями за 2017-2020 роки становила понад 164 млн грн.

Активісти вважають зазначені факти більш ніж достатніми для того, щоб АМКУ розпочав розслідування та притягнув "Автостраду" та "Вінницький облавтодор" до відповідальності. За зазначене порушення компаніям загрожує штраф у розмірі до 10% річного обороту.

Крім цього, протягом трьох років з моменту прийняття рішення компанії не зможуть приймати участь в тендерах, а держава матиме можливість стягнути у подвійному розмірі кошти, що переплатила за ремонт та будівництво доріг.

Власником вінницького "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" є Максим Шкіль – екс-помічник нардепа "Партії регіонів" Миколи Дем’янка.

Станом на кінець вересня "Автострада" займає 5 місце в рейтингу найбільших підрядників Укравтодору – фірма у 2020 році отримала підряди на 5,38 млрд грн, або 9% від усіх оголошених цього року тендерів Укравтодору на ремонт доріг державного значення.

Нагадуємо:

Раніше "Ліга антитрасту" подала до Антимонопольного комітету заяву, щодо змови турецьких компаній "Onur" та "Gocay" на тендері по будівництву автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн.

ГО вимагає розпочати розслідування проти Укравтодору за статтею 15 закону "Про захист економічної конкуренції".

Також активісти вимагають притягнути до відповідальності "Ростдорстрой" та компанії "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр", "Граніт-001" та "БК "Дорлідер" за регулярні змови на тендерах по ремонту доріг на мільярдні суми

і просять притягнути до відповідальності компанії "Автомагістраль-південь" та "Техно Буд Центр" за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до спотворення результатів відкритих торгів.