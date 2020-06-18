До АМКУ звернулися щодо змови компаній на тендерах по будівництву доріг

Антимонопольний комітет просять притягнути до відповідальності компанії "Автомагістраль-південь" та "Техно Буд Центр" за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до спотворення результатів відкритих торгів.

Про це йдеться у зверненні засновників "Ліги антитрасту" з ГО "Рада захисту конкуренції та споживачів" від 18 червня.

Повідомляється, що компанії спільно брали участь у 35 торгах на загальну суму понад 11 млрд гривень та у половині випадків не конкурували між собою й не знижували ціну. При цьому фірми підтримують сталі господарські стосунки та залучають одна одну на субпідряд.

"Наприклад, на двох аукціонах по ремонту дороги М-12 на загальну суму 1 млрд грн перемоги здобув "Техно-Буд-Центр", але компанія не підписала договори. Завдяки цьому контракти отримала "Автомагістраль-Південь", яка програла торги з дорожчими на 300 млн. гривень пропозиціями. Після цього "Автомагістраль-Південь" залучила "Техно-Буд-Центр" на субпідряд щодо ремонту цієї дороги й сплатила їй понад 600 млн.грн", - пояснюють в організації.

Також на торгах по ремонту дороги Н-02 "Автомагістраль-Південь" виграла у "Техно-буд-центру" аукціон з різницею лише 0,003% і після цього знов найняла переможену фірму на субпідряд, заплативши їй за ремонт цієї дороги 11,5 млн. гривень.

За зазначене порушення компаніям загрожує штраф у розмірі до 10% їх річного обороту.

Крім цього служби автомобільних доріг зможуть відшкодувати спричинену державному бюджету шкоду у подвійному розмірі.

Економічна правда