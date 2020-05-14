До АМКУ подали заяву про антиконкурентні порушення Укравтодору

Від Антимонопольного комітету вимагають розпочати розслідування проти Укравтодору за статтею 15 закону "Про захист економічної конкуренції".

Про це йдеться у зверненні ГО "Ліги антитрасту" до АМКУ від 14 травня 2020.

"Державне агентство автомобільних доріг України публічно декларує плани по усуненню з ринку багатьох компаній. Для цього Укравтодор використовує дискримінаційні вимоги до одних підрядників, скасовує тендери, які виграють не фаворити.

Також Держагенство рекламує на своїх сторінках кілька компаній з Національної асоціації дорожників України, що є сигналом для учасників ринку про підтримку владою обраних підрядників", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що фаворитами Укравтодору в останні роки є наступні фірми, що за даними державного порталу "Spending" з 2018 року по травень 2020 отримали найбільше коштів по оплаченим контрактам: ТОВ "Автомагістраль-Південь" (12,06 млрд грн), ТОВ "Онур конструкціон інтернешнл" (4,49 млрд рн), ТОВ "Росдорстрой" (3,91 млрд грн), ТОВ "СУНП "Автострада" (2,62 млрд грн), ТОВ "Техно-Буд-Центр" та ТОВ "ПБС" (по 2,50 млрд грн).

"Антимонопольний комітет і раніше починав такі розслідування проти інших органів влади, наприклад, Мінюсту, Державіаслужби, Міністерства інфраструктури чи Фонду державного майна.

Окремі з цих розслідувань завершились, державні органи виправили свою поведінку на проконкурентну та усунули наслідки порушення.

Ми розуміємо, що антимонопольники не можуть оштрафувати державний орган за діяльність в інтересах приватних компаній.

Тому впевнені, що надані нами дані про діяльність Укравтодору ляжуть в основу розслідування, яке допоможе роботі правоохоронних органів", - каже засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська (держуповноважена АМКУ в 2015-2019 роках).

Економічна правда







