В АМКУ подали заяву про змову учасників найбільшого тендеру 2020 року по будівництву Запорізького мосту 

В Антимонопольний комітет подали заяву, щодо змови турецьких компаній "Onur" та "Gocay" на тендері по будівництву автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн.

Відповідний документ з доказами 16 квітня подали в АМКУ засновники платформи "Ліга антитрасту" - ГО "Рада захисту конкуренції та споживачів".

Факти, що підтверджують узгодженість поведінки "Онуру" і "Гьочай", отримані завдяки аналізу схожостей у тендерних пропозиціях компаній, їх ціновій поведінки на аукціоні та ланцюжкам зв’язків між фірмами.

Одна і та ж особа є керівником фірми "Гьочай" та довіреною особою голови правління "Онуру". Власноруч підготовлені довідки цих фірм мають однакові метадані та характерну структурну схожість. Фірми розташовані на відстані 600 км одна від одної, однак одночасно отримували банківські довідки в одному відділенні банку. І також одночасно засвідчували документи на тендер у одного нотаріуса. (Весь текст заяви – за посиланням).

Засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська (держуповноважена АМКУ у 2015-2019 рр) повідомила, що Антимонопольний комітет після отримання заяви має розпочати розслідування та за результатом притягнути змовників до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі до 10% доходу цих компаній за попередній рік.

Повідомляється, що мова йде про сотні мільйонів гривень.

Крім цього, Укравтодор після прийняття АМКУ рішення матиме право стягнути зі змовників спричинену йому шкоду у подвійному розмірі.

При цьому розслідування жодним чином не впливатиме на процес будівництва мосту, та обов’язок компанії виконати умови контракту залишається незмінним.

На участь в тендері подавали заявки ще чотири українських та іноземних компаній – китайські корпорації "China Road and Bridge Corporation" та "Сіногідро Корпорейшн Лімітед", турецька компанія "Лімак" та київське ТОВ "Еко-буд-трейд". Однак представники "Укравтодору" в усіх випадках знайшли приводи для відхилення конкурентів.

"Сіногідро" і "Лімак" оскаржували своє відхилення в АМКУ, однак з різних причин відкликали свої скарги.

Відтак до участі в торгах були допущені лише турецькі компанії "Онур" та "Гочай". В результаті вони провели між собою торги, знизивши свої пропозиції лише на 3% від очікуваної вартості торгів. При цьому різниця між їхніми пропозиціями становила лише 0,26%, що є ще однією ознакою антиконкурнетних узгоджених дій.

Нагадуємо:



10 квітня Державна архітектурно-будівельна інспекція надала дозвіл на початок будівництва мостів-довгобудів у Запоріжжі.

У тендерній документації повідомлялося, що мост має бути добудований до 31 грудня 2023 року.