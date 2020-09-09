В уряді пояснили, від чого залежить швидка приватизація Одеського припортового

Світлана Панаіотіді

Уряд розглядає приватизацію до кінця року "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "Одеського припортового заводу" та "Президент-готелю" при знятті законодавчої заборони на проведення аукціонів з їх продажу.

Про це написала заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Світлана Панаіотіді на своїй сторінці в Facebook.

"Програма пріоритетних дій уряду буде доопрацьована з Мінекономіки, Мінфіном, Мінцифрою, ФДМУ з урахуванням, в тому числі, прийнятих законів. У частині приватизації - це врахування того, що діє заборона відповідно до закону", - заявила вона.

Панаіотіді нагадала, що діє мораторій на продаж об'єктів великої приватизації на період карантину.

"Міжвідомче узгодження - складний процес, який іноді триває місяцями, тому акт був прийнятий з доопрацюванням, про що було озвучено і на урядовій нараді і на засіданні уряду", - зазначила заступниця міністра.

За словами Панаіотіді, ведеться робота з депутатами, щоб повністю повернути приватизацію.

Нагадуємо:

У проєкті плану дій уряду на 2020 рік передбачається приватизація до кінця року АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПАТ "Одеський припортовий завод", ДП "Завод "Електроважмаш", вугільної компанії "Краснолиманська" та ПрАТ "Президент-готель".

Раніше Кабінет міністрів у 3,5 рази розширив перелік заборонених до приватизації державних підприємств - до 659 об'єктів.

Кабінет міністрів на засіданні 12 серпня вирішив перенести розгляд законопроекту з переліком заборонених до продажу держкомпаній за ініціативою міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що стратегія Кабміну - залишити приблизно 300 підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави.

Уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів.

Економічна правда