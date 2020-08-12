Кабмін допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошти" 

Кабінет міністрів у середу має намір розглянути законопроект про перелік із 188 компаній, заборонених до приватизації,

Про це свідчить порядок денний урядового засідання передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з текстом законопроекту, уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).

До списку повністю заборонених до приватизації об'єктів також пропонується включити ДП "Оператор ринку" і ДП "Гарантований покупець", створені Кабміном у 2019 році з метою забезпечення роботи нового ринку електричної енергії.

Крім цього, пропонується долучити до зазначеного переліку держпідприємства "Документ", "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", "Київська офсетна фабрика", КБ "Південне".

Як наголошується в пояснювальній записці, урядовий законопроект передбачає чотири групи заборонених до приватизації об'єктів.

У першій - акціонерні товариства, в статутному капіталі яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути менше ніж 50% + 1 акція і не підлягає приватизації.

У другій - акціонерні товариства, в яких частка належать державі корпоративних прав становить 100%.

У третій - об'єкти культури і спорту.

У четвертій - держпідприємства, які не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені на господарські товариства. До четвертої групи пропонується, зокрема, віднести ДП "Антонов", Миколаївський суднобудівний завод, Центральне КБ "Протон".

Серед культурних об'єктів пропонується заборонити приватизацію Національного цирку України, Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, Національний центр Олександра Довженка та низку інших об'єктів, серед спортивних - Національний спортивний комплекс "Олімпійський", "Арена Львів" тощо.





