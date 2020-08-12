Кабмін хоче залишити під контролем держави 300 компаній із 3 тисяч

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що стратегія Кабміну - залишити приблизно 300 підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави.

Про це він сказав на засіданні уряду.

"Сьогодні на порядку денному ми розглянемо кілька дуже важливих рішень, які стосуються реформи та ефективного управління держмайном. Ці рішення визначають засади того, як ми бачимо баланс між державним та приватним секторами", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

За його словами, йдеться про розпорядження про передачу в управлінню Фонду держмайна більше 200 об'єктів держвласності для початку приватизації цих об'єктів.

"Головними умовами приватизації ми вбачаємо збереження та збільшення кількості робочих місць, сплати податків, інвестицій у відповідне підприємство", - нагадав прем'єр.

"В Україні більше 3 тисяч державних підприємств і жоден український уряд не зміг ефективно управляти такою кількістю підприємств. У ніяких інших розвинутих країнах немає такої кількості держпідприємств. Це або десятки, або сотні максимум держпідприємств, які знаходяться в управлінні держорганів влади.

Ми продовжуємо рух в сторону приватизаційних процесів на відкритих конкурсах. Компанії, які мають залишитись в управлінні держави - це підприємства, які стосуються нацбезпеки, енергетики, природних монополій та підприємства, пов'язані із соціально важливими процесами у суспільстві", - додав він.

"Наша стратегія - залишити приблизно 300 підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо:

Уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Економічна правда